Врач рассказала людям с бледной кожей о способах защиты от солнца летом

Люди с бледной кожей имеют повышенный риск обгореть под солнцем в летний период даже при использовании солнцезащитного крема.

Как передает Day.Az, об этом рассказала дерматовенеролог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева.

"У людей с I-II фототипами кожи в эпидермисе содержится мало меланина - пигмента, который помогает блокировать ультрафиолет. К этим фототипам относятся светлокожие люди с голубыми, серыми или зелеными глазами и рыжими или светлыми волосами", - заявила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

По ее словам, кожа у людей с данными фототипами практически не загорает и при коротком пребывании на солнце обгорает. Она отметила, что при такой особенности у человека преобладает феомеланин - пигмент, который менее эффективен в защите от ультрафиолета.

"Людям, которые находятся в группе риска обгорания, подходят кремы с SPF 50 и защитой от UVA. Сейчас большинство таких средств выпускаются с минеральными фильтрами (содержат натуральные частицы, которые остаются на поверхности кожи и отражают ультрафиолет)", - сказала Матвеева.

Она добавила, что также можно выбрать формулы крема с фотостабильными фильтрами, которые защищают кожу дольше и не теряют свои полезные свойства при воздействии ультрафиолета.

Врач уточнила, что пользоваться такими средствами необходимо каждые два часа после того, как кожа намокла или человек вытер ее полотенцем. Кроме того, эксперт отметила, что солнце является наиболее активным в период с 10:00 до 16:00 и в это время лучше оставаться дома.

"Даже в пасмурную погоду до 80% ультрафиолета проходит сквозь облака. Снег и вода отражают солнечные лучи и усиливают их воздействие. Поэтому защита требуется круглый год, не только летом", - добавила эксперт.

Помимо этого, она заявила о том, что безопасного загара не существует и защиту от солнца нужно использовать для постепенного привыкания к нему. По ее словам, защитными средствами необходимо пользоваться сразу.

Врач уточнила, что при появлении любых покраснений человеку стоит сразу же уйти в тень и охладить кожу, после чего увлажить поврежденное место средством с пантенолом, каламином или алоэ вера.