Найден способ выявить рак, устойчивый к химиотерапии

Ученые из Института биомедицинских исследований IRB Barcelona создали вычислительную платформу DiffInvex, способную выявлять гены, которые помогают раковым клеткам "уходить" от химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Платформа была обучена на 11 тысячах геномных образцов раковых и здоровых тканей. Алгоритмы охватили около 30 различных типов клеток. DiffInvex продемонстрировала способность точно определять мутации, способствующие лекарственной устойчивости, и выявлять гены, вовлеченные в развитие резистентности к терапии. Среди таких генов оказались PIK3CA, SMAD4 и STK11 - известные "драйверы" опухолевого роста.

Методика DiffInvex основана на сравнении частоты мутаций в кодирующих участках ДНК с соседними некодирующими регионами. Такой подход позволяет более точно оценивать влияние генетической изменчивости без упущений.

Анализ также показал, что некоторые мутации, включая изменения в гене ARID1A, могут возникать в процессе нормального старения и не всегда связаны с развитием опухолей. Это ставит под сомнение их роль как истинных онкогенных провокаторов и может повлиять на стратегии ранней диагностики.

По словам ученых, открытие "универсальных" путей развития резистентного рака может поспособствовать созданию более точных комбинаций препаратов. Например, сочетание традиционной химиотерапии с ингибиторами сигнальных путей, активируемых генами PIK3CA или STK11, способно отсрочить рецидив.