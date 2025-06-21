Назван неочевидный симптом разрушения печени

Врач-гепатолог Стивен Райдер предупредил, что зуд по всему телу может быть признаком аутоиммунного заболевания, незаметно разрушающего печень.

Как передает Day.Az, неочевидный симптом опасного состояния он назвал Daily Mail.

Райдер уточнил, что речь идет о первичном билиарном холангите (ПБХ), возникающем, когда иммунная система атакует желчные протоки в печени. "Если протоки повреждены, желчь, состоящая в основном из кислоты, попадает в печень и разрушает ее", - предостерег врач.

Гепатолог отметил, что типичным симптомом ПБХ является зуд. Дело в том, что у здоровых людей вещества, которые содержатся в желчи, выводятся из организма, но при холангите они оседают в печени, затем по кровотоку распространяются по всему телу, раздражают нервные окончания и провоцируют дискомфорт. "На более поздних стадиях, при разрушении клеток печени, симптомы могут включать потерю веса, пожелтение кожи и глаз, а также отек живота из-за скопления жидкости", - заявил Райдер.

Специалист отметил, что в некоторых случаях пациентам с ПБХ требуется трансплантация печени. Однако в последнее время число таких случаев сокращается благодаря современной терапии.