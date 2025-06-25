Нутрициолог назвал полезные свойства жимолости

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что в жимолости достаточно низкий уровень быстрых углеводов, также эта ягода славится высоким содержанием витамина C.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист отметил, что жимолость богата витамином С - около 70 мг на 100 г. По его словам, съедая 200-300 г ягод в день, можно существенно пополнить запасы витамина, хотя это и не покрывает суточную норму полностью.

Он также отметил, что благодаря высокому содержанию флавоноидов жимолость оказывает антиоксидантное действие, помогает организму бороться с окислительным стрессом, ускоряет обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы благодаря витамину P и калию. Людям с повышенной кислотностью рекомендуется ограничить потребление до 100-200 г в день.

Пользу, по словам специалиста, приносят и экстракты из цветов растения - они обладают желчегонным эффектом и содержат вещества, ускоряющие апоптоз (гибель дефектных клеток), способствуя нормализации работы ЖКТ и мочеполовой системы.