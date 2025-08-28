Ученые превратили токсин ядовитого гриба в лекарство от рака

Ученые из США превратили токсин грибка Aspergillus flavus (желтого аспергилла) в противораковое средство. Новое лекарство оказалось способно подавлять рост раковых клеток при лейкемии так же эффективно, как признанные химиотерапевтические препараты. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemical Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грибы рода Aspergillus известны своей способностью вызывать тяжелые инфекции у человека, особенно при ослабленном иммунитете. Они также производят токсичные белки, многие из которых долгое время считались исключительно опасными для здоровья. Однако, как показало новое исследование, некоторые из этих веществ могут быть использованы в медицине.

Ученые проанализировали структуру белков, вырабатываемых Aspergillus flavus, и обнаружили четыре ранее неизвестные молекулы - пептиды, напоминающие сцепленные кольца. Эти белки относятся к классу RiPP - малых белковых молекул, которые после синтеза подвергаются сложной внутриклеточной модификации. Одна из таких молекул, получившая название асперигимицин, проявила способность выборочно уничтожать раковые клетки при остром лейкозе.

После ряда лабораторных модификаций асперигимицин начал подавлять рост лейкозных клеток с эффективностью, сопоставимой с цитарабином и даунорубицином - стандартными препаратами для терапии этого вида рака. При этом соединение практически не воздействовало на здоровые клетки, а также клетки опухолей печени, почек, груди и другие микроорганизмы, включая бактерии и грибки.

"Грибы уже дали человечеству пенициллин. Наше открытие показывает, что в природе скрывается еще много потенциальных лекарств от тяжелых заболеваний", - подчеркнула руководитель исследования профессор Гао Сюэ.

Она пояснила, что асперигимицин нарушает формирование микротрубочек - ключевых внутриклеточных структур, необходимых для деления раковых клеток.