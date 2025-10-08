Найден способ «отключить» механизм устойчивости рака к лечению

Ученые из Королевского колледжа Лондона создали препарат KCL-HO-1i, способный разрушать механизмы устойчивости опухолей к химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM), м.

Химиотерапия остается одним из основных методов лечения рака, однако во многих случаях ее эффективность снижается. Одной из ключевых причин является защитная реакция организма. Речь идет о работе макрофагов - особых белых кровяных телец. Они могут формировать барьер вокруг кровеносных сосудов внутри опухоли, препятствуя проникновению иммунных клеток, которые поддерживают реакцию на лечение.

Исследователи установили, что макрофаги вырабатывают белок гемоксигеназу-1 (HO-1), который защищает опухоль от воздействия иммунной системы и блокирует работу химиотерапии. Именно на HO-1 нацелен новый препарат KCL-HO-1i.

"Воздействуя на рак с помощью KCL-HO-1i, мы смогли усилить действие полезных иммунных клеток и химиотерапевтических препаратов. В лабораторных моделях даже устойчивые к химиотерапии опухоли стали поддаваться лечению", - отметил профессор Джеймс Арнольд, руководитель группы по иммунологии опухолей в Королевском колледже Лондона.

Разработчики отмечают, что в отличие от многих методов лечения, требующих пребывания в стационаре, KCL-HO-1i можно принимать дома в виде таблеток между сеансами химиотерапии. Это позволит включить препарат в план лечения без дополнительной нагрузки на пациента и медицинскую систему.

В ранних доклинических испытаниях на мышах с моделью рака молочной железы KCL-HO-1i повысил чувствительность опухолей к нескольким широко используемым видам химиотерапии. По мнению ученых, такой подход может быть применим к лечению различных видов рака и использоваться в комбинации с разными терапевтическими схемами.