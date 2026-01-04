Желающим снизить риск гипертонии дали несколько советов

Некоторые полезные привычки могут уменьшить риск гипертонии, рассказал кардиолог Виджай Кунадиан. Несколько советов желающим снизить кровяное давление для профилактики опасных заболеваний сердца он дал в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кунадиана, помочь контролировать гипертонию может включение ферментированных продуктов в рацион: кимчи, кефира, квашеной капусты и мисо. Они полезны для кишечника и вызывают значительное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. Кроме того, врач порекомендовал есть достаточное количество клетчатки, также полезной для ЖКТ. "Другие изменения в рационе, о которых следует подумать, - это снижение потребления соли, сбалансированный рацион, богатый фруктами и овощами, и отказ от жирной пищи", - добавил он.

Также Кунадиан призвал заняться ходьбой, участвовать в играх или пользоваться лестницами вместо лифтов, чтобы укрепить сердечную мышцу и повысить эффективность усвоения организмом кислорода из крови. Поможет здоровью сердечно-сосудистой системы, отметил он, и полный отказ от курения и сокращение алкоголя в рационе до минимума.