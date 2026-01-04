Названы работающие народные методы повышения иммунитета

Многие "народные" методы не столько "укрепляют иммунитет", сколько тренируют адаптационные системы организма. Среди работающих способов можно выделить контрастный душ, дыхательную гимнастику и ароматерапию, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, передает Day.Az.

"Эффективность контрастного душа имеет научное обоснование. Резкая смена температуры тренирует сосуды и симпато-адреналовую систему, улучшает терморегуляцию. Это не специфическая защита от вирусов, но общее закаливание, снижающее риск переохлаждения. Начинать нужно постепенно. Дыхательная гимнастика тоже эффективна. Практики вроде диафрагмального дыхания активируют парасимпатическую нервную систему, снижая уровень стресса (кортизола). Это благотворно сказывается на иммунитете. Также улучшается вентиляция легких и оксигенация крови", - рассказал врач.

Ароматерапия, по словам врача, имеет ограничения. Некоторые эфирные масла (например, масло чайного дерева, эвкалипта) обладают доказанными антисептическими свойствами.

"Их использование в аромалампах может немного обеззараживать воздух и субъективно улучшать состояние при заложенности носа. Однако говорить о системном влиянии на иммунитет не приходится. А вот роль некоторых продуктов в укреплении иммунитета преувеличена, речь идет об имбире, лимоне, меде и чесноке. Например, чеснок содержит аллицин, обладающий противомикробными свойствами, но для значимого эффекта его нужно есть в очень больших количествах, что небезопасно для ЖКТ", - рассказал врач.

А куриный бульон, уверен специалист, действительно помогает иммунитету.

"Исследования показали, что куриный бульон содержит карнозин, который может помочь иммунной системе на ранних стадиях борьбы с гриппом. Кроме того, теплая жидкость облегчает симптомы и поддерживает гидратацию", - заключил доктор.