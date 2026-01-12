Раскрыто неожиданное влияние видеоигр на мозг

Видеоигры могут улучшать мозговую активность, в том числе память и концентрацию, считает клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова. Своим мнением она поделилась с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Сейчас взгляд на видеоигры изменился в позитивную сторону, а именно обнаружено свойство компьютерных игр в усилении мозговой активности. Компьютерные игры могут быть полезны в развитии восприятия и фиксации разных объектов, формировании зрительно-пространственных представлений, в улучшении внимания, скорости реагирования, памяти. Геймификация, спецэффекты развивают навык многозадачности и в целом оказывают нейропластический эффект", - сказала Куликова.

Однако не все игры выполняют данные задачи, активными тренерами когнитивных навыков выступают стратегии из-за необходимости планировать свои действий и прогнозировать события. Она отметила, что, по некоторым данным, шутеры и экшен-игры в силу спецэффектов и многокомпонентности картинки позитивно сказываются на внимании, памяти и концентрации.

При этом она напомнила, что долгое нахождение за компьютером приводит к ухудшению зрения, сколиозу и другим последствиям.