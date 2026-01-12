Названа неожиданная проблема популярных препаратов для похудения

Новое исследование показало, что после прекращения приема современных препаратов для снижения веса потерянные килограммы возвращаются значительно быстрее, чем после диеты и физических нагрузок. Согласно анализу, опубликованному в журнале BMJ, люди, прекратившие лечение препаратами класса GLP-1, в среднем набирают вес в четыре раза быстрее, чем те, кто худел без лекарств, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британские ученые из Оксфордского университета проанализировали данные 37 исследований. Они выяснили, что после отмены препаратов участники набирали около 0,4 килограмма в месяц, а за год возвращали примерно 10 килограммов - почти весь ранее сброшенный вес. При этом показатели давления и холестерина также постепенно возвращались к исходным значениям.

Авторы подчеркивают, что быстрый набор веса связан не только с отменой лекарств, но и с масштабом первоначального похудения: препараты позволяют сбросить до 15-20 процентов массы тела. Однако даже с учетом этого фактора скорость возврата веса после медикаментозного лечения оставалась выше, чем при изменении образа жизни.

Исследователи отмечают, что препараты GLP-1 остаются эффективным инструментом в лечении ожирения, но не являются окончательным решением проблемы. По их мнению, ожирение следует рассматривать как хроническое состояние, требующее длительной или постоянной терапии и сочетания лекарств с изменением питания и физической активности.