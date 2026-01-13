Нарколог назвал популярные методы, которые не помогают бросить пить

Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно не помогают бросить пить, а лишь дают обратный эффект, рассказал "Газете.Ru" врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, передает Day.Az.

"Ситуация, когда человек с алкогольной зависимостью отрицает проблему и отказывается от профессиональной помощи, - одна из самых сложных для его близких. Если речь идет о сформированном заболевании, которое меняет структуры мозга, систему мотивации и воли, а обещания "взять себя в руки" не работают из-за биологических изменений, необходимо участие врача-нарколога и комплексной терапии и реабилитации. Если же мы говорим именно о ранней стадии или о нерегулярном вредном употреблении, когда еще нет сформированной физической зависимости и абстиненции, можно обсудить с человеком вопрос о том, чтобы прекратить употребление как эксперимент по улучшению качества жизни", - объяснил доктор.

По словам Исаева, основной задачей родственников должна быть не борьба непосредственно с употреблением, а мотивация на позитивные изменения, формирование критики и снижение градуса отрицания проблемы.

"Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно дают обратный эффект - только усиливают сопротивление. Можно использовать при беседе на тему употребления метод мотивационного интервью. Разговаривайте не тогда, когда человек пьян или в состоянии абстиненции, а в спокойный, трезвый момент. Задавайте открытые вопросы, показывающие вашу заботу и озабоченность: "Я заметил, что после употребления алкоголя у тебя случаются провалы в памяти. Это тебя беспокоит?", "Как ты сам оцениваешь твое употребление алкоголя за последний год?", "Что хорошего дает тебе алкоголь? А что плохого или что ты теряешь из-за него?". Цель - не переубедить, а помочь ему самому озвучить противоречия между его употреблением и важными для него целями (здоровье, семья, карьера, уважение)", - заметил доктор.

Для этих же целей можно попробовать предложить вести дневник: сколько употребил, как себя чувствовал на следующий день. Вместе ненавязчиво проанализировать, в каких именно ситуациях возникает желание выпить: "стресс на работе", "скука вечером", "конфликт", "компания друзей". И придумать для каждой ситуации альтернативное поведение без алкоголя. Например, при стрессе - прогулка, при скуке - начать смотреть сериал и т.д.

"Главное - перестать быть "спасателем" и "созависимым". Часто близкие, желая помочь, невольно покрывают последствия употребления: выгораживают на работе, решают финансовые проблемы, берут на себя обязанности. Это позволяет зависимому не сталкиваться с негативными последствиями своего поведения, которые как раз и могли бы стать для него поводом задуматься. Необходимо позволить этим естественным последствиям наступить", - рассказал врач.