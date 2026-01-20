Раскрыт простейший способ защиты от диабета

Физическая активность помогает организму не только сжигать калории, но и вырабатывать особые микрочастицы, которые защищают клетки поджелудочной железы. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Каролинского института (KI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как показала работа докторанта Чжэнхао Вана, во время физических нагрузок в кровь выделяются внеклеточные везикулы - микроскопические пузырьки, которые переносят сигнальные молекулы между органами. Они образуют своеобразную "сеть связи" между системами организма и снижают риск диабета, защищая β-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Ученые выделили в этих везикулах особую молекулу - miR-124, регулирующую стресс в эндоплазматическом ретикулуме, который повреждает клетки при метаболических нарушениях. Измерение уровня этой молекулы в крови может помочь отслеживать эффективность лечения.

Исследователи надеются, что понимание молекулярных механизмов "пользы движения" позволит превратить открытия в практические медицинские решения и сделать профилактику метаболических заболеваний доступной каждому.