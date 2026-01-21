Выявлена опасность нехватки витамина D

Нехватка витамина D может значительно повысить риск осложненных родов, показало исследование ученых из Университета Уппсалы. Работа, опубликованная в журнале Bone, выявила, что женщины с остеомаляцией - заболеванием, при котором из-за дефицита витамина D кости становятся мягкими и теряют прочность, - в пять раз чаще нуждаются в экстренном кесаревом сечении или вакуум-экстракции плода, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи наблюдали 123 беременные женщины в Швеции, в том числе с высоким риском нехватки витамина D. У 20 из них - преимущественно из регионов с низкой инсоляцией - была диагностирована остеомаляция. Анализ показал, что мышечная слабость и возможные изменения структуры тазовых костей при этом заболевании затрудняют процесс родов, увеличивая вероятность неотложных акушерских вмешательств.

По словам автора исследования, дефицит витамина D - фактор, который можно и нужно корректировать заранее. Достаточное пребывание на солнце, сбалансированное питание и прием добавок с кальцием и витамином D способны предотвратить развитие остеомаляции и снизить риски для матери и ребенка. Ученые призывают включить оценку уровня витамина D в стандартные обследования беременных, особенно в странах северных широт.