Нарколог рассказал, как выявить алкогольную зависимость

Выявить сильную алкогольную зависимость может помочь отказ от любых алкогольных напитков на месяц, рассказал "Газете.Ru" врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, передает Day.Az.

"Предложить вместе полностью отказаться от любых алкогольных напитков на 30 дней. Не как наказание, а как исследование: "Что изменится в моем самочувствии, сне, продуктивности, финансах?". Важно в конце подвести итоги. Если человек в течение этих 30 дней испытывает сильную тягу, раздражительность, не может уснуть, навязчиво думает о выпивке - это важнейший диагностический признак и прямое указание на формирование зависимости, что стоит обсудить с врачом", - отметил Исаев.

Если же 30 дней дались относительно легко - это хороший знак, но повод задуматься о дальнейшем сокращении доз, если до эксперимента употребление алкоголя было регулярным.

"Если при попытке сократить или отказаться от алкоголя появляются: тремор рук, потливость, сердцебиение, тревога, бессонница - это признаки абстинентного синдрома. Эксперимент нужно прекратить и срочно обратиться к врачу. Резкая отмена алкоголя без медицинского контроля при тяжелой зависимости может спровоцировать жизнеугрожающие состояния: алкогольный делирий ("белая горячка"), судороги", - заключил врач.