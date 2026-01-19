Названо заболевание легких, способное вызвать депрессию
Астма может запускать депрессивные симптомы по иному биологическому сценарию, чем классическая депрессия, выяснили ученые из Университета Хиросимы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (JТАСI).
В исследовании приняли участие 140 взрослых с астмой. Ученые взяли у испытуемых образцы крови, оценили симптомы депрессии и тревоги, а также зафиксировали уровень ежедневной физической активности с помощью носимых датчиков движения. Анализ показал, что депрессивные симптомы чаще встречались у пациентов с более тяжелой астмой и низкой повседневной активностью.
Авторы обнаружили, что при астме и признаках депрессии повышается уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) в крови. Эта особенность заметно отличается от механики большого депрессивного расстройства, при котором концентрация этого белка, как правило, снижена. Исследование также показало, что более высокий уровень BDNF был связан с более тяжелым течением астмы.
BDNF известен прежде всего своей ролью в работе нервной системы, однако он вырабатывается не только в мозге. В легких этот белок участвует в воспалительных процессах и воздействует на нервы дыхательных путей, повышая их чувствительность. Во время воспаления, характерного для астмы, уровень BDNF в легких и крови может расти, что, по мнению исследователей, отражает общий физиологический стресс организма.
По словам авторов, ограничение физической активности из-за астмы может дополнительно усиливать эмоциональное напряжение и ухудшать настроение. Даже при сопоставимой тяжести заболевания менее активные участники сообщали о большем числе депрессивных симптомов.
Исследователи считают, что депрессия при астме может быть связана не столько с нарушениями нейромедиаторных систем, как при первичной депрессии, сколько с хроническим воспалением и физическим стрессом. В дальнейшем команда планирует изучить причинно-следственные связи в более длительных интервенционных исследованиях.
