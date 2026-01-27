Ученый рассказал, как «пробудить» свое сознание

Некоторые люди описывают особые мгновения, когда все вокруг кажется необычно ярким, живым и значимым, а границы между собой и миром словно исчезают. Психологи называют это опытом пробуждения сознания - кратковременным состоянием расширенного восприятия, которое может изменить отношение к жизни. Британский психолог Стив Тейлор более 15 лет изучает такие состояния и пришел к выводу, что они имеют закономерные причины. По его данным, существует три основных "триггера" пробуждения. Работа опубликована в журнале The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый - психологический кризис: стресс, депрессия или потеря. Около трети участников его исследований сообщали, что именно в моменты сильных потрясений внезапно испытывали чувство внутреннего покоя и единства с миром.

Второй - контакт с природой. Примерно четверть опрошенных описывали глубокие переживания при виде красивых пейзажей, во время плавания или прогулок в горах. "Я чувствовала себя частью всего, полностью в гармонии с природой", - рассказала одна из участниц.

Третий фактор - духовная практика, включая медитацию, молитву или йогу. Такие практики способствуют внутренней тишине, при которой внимание становится обостренным, а восприятие - более ясным.

По словам Тейлора, в такие моменты снижается "автоматизм" восприятия: привычные фильтры внимания ослабевают, и человек начинает видеть мир как бы заново. Иногда к этому приводит не покой, а, наоборот, сильное эмоциональное потрясение - "временное разрушение привычных схем восприятия" может вызвать краткий выход за пределы эго.

Исследования показывают, что пробуждение сознания может иметь длительные последствия: повышается уверенность, оптимизм и чувство связи с жизнью.

"Даже если опыт длился несколько минут, он остается самым важным событием в жизни", - отметил учёный.

Хотя такие состояния нельзя вызвать по желанию, их вероятность можно повысить, создавая условия для внутреннего спокойствия - например, через медитацию или осознанное пребывание на природе.