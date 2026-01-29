Найден эффективный способ борьбы с возрастным набором веса

Стареющие клетки, которые перестают делиться, могут играть ключевую роль в развитии ожирения, диабета второго типа и метаболического синдрома. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Internal Medicine (JIM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие сенесцентные клетки накапливаются в тканях, участвующих в обмене веществ, и выделяют вещества, вызывающие воспаление и фиброз (рубцевание тканей). Это нарушает нормальную работу органов и способствует развитию метаболических заболеваний.

На основе этих данных ученые разрабатывают новое направление терапии - сенотерапию, которая включает: сенолитики, уничтожающие стареющие клетки, сеноморфики, подавляющие вредные факторы, выделяемые ими и сеносенситайзеры, делающие такие клетки уязвимыми для удаления.

"Воздействуя на стареющие клетки, сенотерапия устраняет одну из ключевых причин возрастных и ожирение-ассоциированных метаболических нарушений. Это открывает новое направление в современной медицине", - объяснила ведущий автор работы, доктор Эллисон Палмер из клиники Мэйо.

По мнению исследователей, такие препараты могут не только лечить, но и предотвращать развитие метаболических заболеваний, связанных со старением.