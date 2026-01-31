Ученые обнаружили «большой взрыв» рака кишечника

Ученые из Великобритании, Италии и Швеции выяснили, что у рака кишечника есть свой момент "большого взрыва" - ключевое событие, которое определяет, как опухоль будет развиваться в дальнейшем. Работа опубликована в журнале Nature Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показали данные, решающим этапом становится способность раковых клеток "спрятаться" от иммунной системы - процесс, известный как иммунное уклонение. В этот момент опухолевые клетки нарушают работу генов, которые позволяют иммунитету распознавать и уничтожать их. После этого "иммунного побега" взаимодействие опухоли с защитными механизмами организма практически не меняется.

"Некоторые опухоли буквально "рождаются злыми" - их поведение по отношению к иммунной системе задается очень рано", - объяснил профессор Тревор Грэм, руководитель Центра эволюции и геномики рака в Лондонском институте исследований рака. - "Если воздействовать на опухоль на этом раннем этапе, шансы на успех иммунотерапии значительно возрастают".

По словам исследователей, это открытие поможет врачам предсказывать, какие пациенты с раком кишечника лучше откликнутся на иммунотерапию или противораковые вакцины. Сейчас около 15% пациентов с таким диагнозом хорошо реагируют на подобные методы лечения, однако у большинства они неэффективны.

Ученые проанализировали опухолевые ткани 29 пациентов, исследовав их ДНК, РНК и эпигенетические изменения - то, как туго ДНК "упакована" в хромосомах. Оказалось, что клетки рака кишечника "прячутся" от иммунитета из-за эпигенетических изменений, влияющих на образование белков-неоантигенов, которые служат сигналом тревоги для иммунных клеток.

Если таких "флажков" становится меньше, иммунная система перестает распознавать опухоль. Исследователи предполагают, что комбинация иммунотерапии с препаратами, воздействующими на эпигеном, может повысить эффективность лечения, заставив раковые клетки снова вырабатывать больше неоантигенов.

Ученые надеются, что их работа поможет приблизить персонализированное лечение - когда терапия подбирается с учетом индивидуальных особенностей опухоли каждого пациента.