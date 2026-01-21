Найден способ восстановления мышц без операций

Ученые из Китайской академии наук создали имплант, который помогает восстанавливать тяжелые мышечные повреждения без повторных операций. Устройство вырабатывает электрические импульсы за счет движений тела и полностью растворяется в организме по окончании использования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Cell Biomaterials (Cell Bio).

Разработка предназначена для лечения травм, при которых мышцы почти не способны к естественной регенерации. В основе системы - тонкая пьезоэлектрическая пленка. Она генерирует слабый электрический сигнал каждый раз, когда человек сгибает сустав или двигается. Этот сигнал направляется в область поврежденной мышцы.

В зоне травмы электрическая стимуляция поступает в специальный гидрогелевый каркас. Он выполняет сразу две функции: служит опорной "матрицей" для роста новых мышечных клеток и проводит электрические импульсы. Такая комбинация, как показали эксперименты, создает условия, близкие к естественной работе мышцы.

Испытания на крысах показали, что имплант заметно ускоряет восстановление тканей. Деление и созревание мышечных клеток проходило активнее, а полноценная мышечная структура формировалась примерно за две недели. При этом само устройство полностью разлагалось в организме в течение месяца и не требовало хирургического удаления.

Авторы подчеркивают, что главное преимущество импланта - его автономность и биосовместимость. Он не нуждается во внешнем питании, не вызывает хронического раздражения и исчезает после выполнения своей задачи. По мнению исследователей, такой подход может лечь в основу новых методов терапии тяжёлых мышечных травм у людей.