Раскрыт недооцененный фактор ухудшения течения инсульта

Тяжесть ишемического инсульта зависит от времени суток, в которое он происходит: вечером и ночью повреждение мозга оказывается более выраженным. К такому выводу пришли исследователи, изучившие роль циркадных ритмов иммунной системы в развитии инсульта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в журнале Circulation Research (CR).

Ученые показали, что ключевым фактором является суточная активность нейтрофилов - самых многочисленных клеток врожденного иммунитета. В экспериментах на мышах инсульт, возникший в период "неактивной фазы" (аналог вечерних и ночных часов у человека), сопровождался большими очагами поражения и более тяжелыми неврологическими нарушениями. В это время нейтрофилы переходили в агрессивное провоспалительное состояние и активно образовывали внеклеточные ловушки (NETs) - структуры из ДНК и белков, способные закупоривать микрососуды.

Эти ловушки нарушали микроциркуляцию в мозге и ухудшали коллатеральный кровоток - систему обходных сосудов, которая временно снабжает кровью ишемизированные участки. Когда исследователи подавляли образование NETs или нарушали "биологические часы" нейтрофилов, различия между дневными и ночными инсультами исчезали, а кровоток восстанавливался.

Анализ данных более чем 500 пациентов с ишемическим инсультом подтвердил эти наблюдения: в вечерние и ночные часы в крови повышался уровень маркеров активности нейтрофилов и NETs, что совпадало с худшим коллатеральным кровообращением и менее благоприятными клиническими исходами.