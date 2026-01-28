Врач предупредила о риске развития деменции из-за гриппа

Деменция - это не только потеря памяти, но и комплексное состояние, затрагивающее мышление, речь и ориентацию в пространстве, которое может быть спровоцировано даже обычным гриппом или гипертоническим кризом.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

По словам эксперта, деменция представляет собой хроническое прогрессирующее состояние, длящееся не менее полугода и серьезно нарушающее повседневную жизнь. Проявления зависят от ее причины: при болезни Альцгеймера сначала страдает память на текущие события, при сосудистых нарушениях проблемы могут возникать как с прошлым, так и с настоящим, а при лобно-височной дегенерации долго сохраняется память, но резко меняются личность и поведение.

Развитие клинических симптомов часто запускают провоцирующие факторы, которые обнажают скрытое течение болезни.

"Это может быть декомпенсация сосудистой патологии - гипертонический криз или резкое падение давления, скачок уровня сахара в крови, обострение хронических заболеваний, серьезная инфекция вроде гриппа, черепно-мозговая травма или даже наркоз", - пояснила Штань.

Риски развития деменции делятся на контролируемые и неконтролируемые. К модифицируемым факторам, которые зависят от человека, относятся высокое давление, диабет и лишний вес, которые постепенно повреждают сосуды мозга и нарушают питание нервных клеток. Усугубляют ситуацию отсутствие физической нагрузки, редкое общение, курение и частое употребление алкоголя, снижающие устойчивость мозга. Даже однократное событие - серьезная травма головы, операция или тяжелая инфекция - может стать переломным моментом.

К немодифицируемым факторам, на которые повлиять нельзя, относятся возраст (резкий скачок заболеваемости после 65 лет), наследственность и пол - статистически женщины страдают деменцией чаще мужчин.

Снизить риски помогает контроль артериального давления и уровня сахара, а также посильная физическая и умственная активность, которые создают для мозга необходимый когнитивный резерв. При появлении тревожных симптомов - частой забывчивости, путаницы в словах, неспособности планировать день - врач рекомендует незамедлительно записаться на консультацию к неврологу или психиатру.