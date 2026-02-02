Названа добавка, снижающая риск ожирения печени
Ученые Медицинского факультета Чжэцзянского университета выяснили, что регулярный прием рыбьего жира снижает риск развития тяжелой неалкогольной жировой болезни печени.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).
Анализ был основан на данных почти 489 тысяч участников британского биобанка UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем более 12 лет. За этот период тяжелая форма жировой болезни печени развилась у 5671 человека. У людей, принимавших добавки с рыбьим жиром - основным источником омега-3 жирных кислот, - риск тяжелого поражения печени оказался примерно на 7% ниже по сравнению с теми, кто такие добавки не использовал.
Дополнительный анализ показал, что защитный эффект частично может объясняться снижением воспаления и улучшением обмена веществ. В частности, у потребителей рыбьего жира были зафиксированы более низкие уровни C-реактивного белка, более высокий уровень "хорошего" холестерина HDL, а также более благоприятные показатели функции почек.
Генетические различия, связанные с метаболизмом омега-3 жирных кислот, существенного влияния на результаты не оказали.
Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. По их мнению, добавки с омега-3 могут рассматриваться как дополнительный элемент профилактики тяжелых форм жировой болезни печени, но не как замена коррекции питания и образа жизни.
