В Испании провели первую в мире частичную пересадку лица от донора после эвтаназии

Первую в мире частичную трансплантацию лица от донора после эвтаназии провела испанская клиника Vall d'Hebron. Об этом говорится на официальном сайте медучреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В операции приняли участие около ста специалистов в разных областях - от пластических хирургов и анестезиологов до иммунологов и психиатров.

В медицине пересадку лица считают одной из наиболее сложных, ведь она требует до 24 часов непрерывной работы, включает микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.

Отмечается, что сам донор изъявил желание пожертвовать не только органы и ткани, но и лицо.

Пациентка после операции месяц провела в клинике, где врачи наблюдали за ее состоянием, а также помогали поскорее принять изменения во внешности. Далее женщина продолжит работу над восстановлением жизненно важных функций, мимики и речи.