Назван возраст, в котором риск болезней сердца у мужчин резко возрастает

Ученые в течение в среднем 34 лет наблюдали за здоровьем 5112 человек, отслеживая все случаи инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. На момент начала проекта, в середине 1980-х годов, участникам было от 18 до 30 лет. В истории болезни испытуемых не было сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ показал, что именно около 35 лет у мужчин отмечается "скачок" риска сердечно-сосудистых заболеваний, при этом у женщин такой ассоциации не наблюдалось. Основной вклад в этот разрыв вносит ишемическая болезнь сердца - состояние, при котором жировые бляшки сужают или перекрывают коронарные артерии и повышают вероятность инфаркта.

Даже после учета традиционных факторов риска - артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, курения, физической активности и массы тела - различия между полами сохранялись. Это указывает на наличие дополнительных механизмов, влияющих на риск.

По данным ученых, мужчины достигают пятипроцентного уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно на семь лет раньше женщин - в среднем в 50,5 года против 57,5 года. Для ишемической болезни сердца разница еще более выражена: двухпроцентный уровень заболеваемости у мужчин фиксируется примерно на десять лет раньше.

При этом существенных различий в риске инсульта между мужчинами и женщинами выявлено не было, а рост вероятности сердечной недостаточности у мужчин начал проявляться в более позднем возрасте. Исследователи отмечают, что выборка оставалась относительно молодой, так как на момент последнего наблюдения участникам еще не исполнилось 65 лет.

Авторы считают, что полученные данные указывают на необходимость более раннего скрининга сердечно-сосудистых рисков у мужчин. Сердечные заболевания формируются десятилетиями, и выявление факторов риска в молодом возрасте может помочь снизить вероятность инфаркта и других осложнений в будущем.