В организме человека нашли фактор риска агрессивного рака

Ученые из Университета Страны Басков (EHU) установили, что грибок Candida albicans, который обычно обитает в организме человека, может повышать агрессивность рака кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Candida albicans является частью нормальной микробиоты человека и встречается на коже, слизистых оболочках, в пищеварительной системе и влагалище. В большинстве случаев он не причиняет вреда, однако при определенных условиях способен вызывать инфекции. В последние годы ученые все чаще обращают внимание на возможную связь этого грибка с развитием и прогрессированием рака.

В новой работе исследователи изучили, как Candida albicans влияет на меланому - наиболее опасную форму рака кожи. Эксперименты показали, что грибок активирует в опухолевых клетках сразу несколько сигнальных путей, изменяя их поведение. В результате в опухоли формируется среда, которая облегчает рост кровеносных сосудов и перестройку обмена веществ. Это позволяет раковым клеткам получать больше кислорода и энергии, а также легче проникать в кровь и распространяться по организму.

Авторы проанализировали ключевые свойства клеток меланомы, включая их способность к делению, прикреплению и перемещению. Выяснилось, что в присутствии грибка раковые клетки становятся более подвижными и склонными к метастазированию. При этом скорость их размножения существенно не менялась, что указывает именно на усиление агрессивности, а не на ускоренный рост опухоли.

Ученые не исключают, что в будущем противогрибковые препараты могут использоваться как дополнение к стандартной терапии меланомы, воздействуя не напрямую на опухоль, а на факторы, усиливающие ее агрессивность.