Названы опасные привычки, из-за которых волосы выпадают клоками

По словам врача, ошибки в уходе за кожей головы - одна из самых распространенных причин плохого состояния волос.

"Например, если человек использует шампуни, не соответствующие жирности кожи, пользуется средствами с тяжелыми составами (масло), то фолликулы могут забиваться кожным салом. Это в свою очередь провоцирует воспаление, а оно влечет усиленное выпадение волос. В таких случаях после диагностики врач может рекомендовать поддерживающие физиопроцедуры, например ультразвуковую терапию для улучшения микроциркуляции и более глубокого очищения кожи головы, а также косметические процедуры и уходовые программы", - объяснила она.

Вторая привычка, вредящая волосам, по мнению трихолога, - частое и агрессивное окрашивание.

"Такие процедуры буквально разрушают химическую структуру волоса. Волос начинает обламываться, а кожа реагирует раздражением и воспалением, что тоже отражается на густоте", - объяснила Гончарова.

Жесткие ограничения в еде, такие как вегетарианство и веганство, тоже не идут на пользу волосам, продолжила трихолог. Она объяснила, что волосы - это по сути белково-жировой орган и для его нормального строения нужен ежедневный прием белка и полезных жиров. Скудный рацион не может обеспечить энергию и материал для формирования здоровых волос.

Еще один фактор, который многие недооценивают, - режим сна. По словам Гончаровой, позднее засыпание приводит к дефициту гормонов роста, а они регулируют деление клеток волосяного фолликула. В результате замедляется скорость роста, волосы истончаются и начинают выпадать заметнее.

Есть и механические причины, связанные с постоянным травмированием, предупредила эксперт. Привычка носить высокие тугие прически нарушает кровоснабжение и может привести к тракционной алопеции - выпадению волос из-за натяжения. Кроме того, вредят и регулярные горячие укладки, например частое использование приборов для сушки и стайлинга делает стержень волоса хрупким и ломким.

Гончарова подчеркнула, что по одному признаку не всегда можно отличить ломкость от выпадения волоса с корнем, поэтому важно смотреть на картину в целом. Консультация трихолога - удобный способ получить профессиональную помощь. Врач проведет диагностику, изучит жалобы, назначит анализы и направит к узкопрофильному специалисту при необходимости. Также подберет эффективный план лечения для восстановления волос и здоровья кожи головы. В зависимости от причины и состояния кожи головы могут применять инъекционные методики, например мезотерапию и PRP-терапию, а также аппаратные процедуры, включая лазерную терапию, заключила трихолог.