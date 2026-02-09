Назван неочевидный провокатор деменции и инсульта

Кариес и заболевания десен могут повышать риск инсульта и деменции, увеличивая уровень воспаления в организме. Об этом предупредил американский невролог и эпилептолог Байбин Чен, слова которого приводит издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, крупные исследования показывают: у людей с хроническими проблемами полости рта - воспалением десен, кариесом или потерей зубов - чаще развиваются сосудистые и нейродегенеративные заболевания. Чен призвал рассматривать уход за зубами как часть профилактики болезней мозга, а не только как вопрос эстетики.

Связь, по его объяснению, заключается в хроническом воспалении. Длительные заболевания десен поддерживают воспалительный фон в организме, который со временем повреждает кровеносные сосуды.

"Бактерии из полости рта находили внутри тромбов, вызвавших инсульт", - отметил невролог.

Именно поэтому, по его словам, он иногда обращает внимание на состояние зубов пациентов во время осмотра - не ради внешнего вида, а для оценки общего состояния здоровья.

Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и других средств гигиены, подчеркнул Чен, может играть более важную роль, чем принято считать. Такой уход не только защищает зубы и десны, но и потенциально снижает риски повреждения сосудов мозга.