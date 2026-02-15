Найден способ выявлять болезни кишечника без колоноскопии

Ученые представили новую технологию сверхбыстрой диагностики болезней желудочно-кишечного тракта - платформу MagGel-BS, в которой бактериальные биосенсоры заключены в магнитный биосовместимый гидрогель. Разработка, описанная в журнале ACS Sensors, позволяет обнаруживать маркеры кишечных заболеваний буквально за считанные минуты и без колоноскопии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бактериальные датчики давно рассматривались как инструмент раннего выявления болезней кишечника, однако их пероральное применение ограничивалось низкой выживаемостью в кислой среде и риском взаимодействия с микробиотой. Помещение биосенсоров в магнитный альгинатный гидрогель решает эти проблемы: жизнеспособность бактерий в желудочном соке увеличилась в 10 раз, а диагностическая точность - значительно выросла.

В экспериментах на мышах MagGel-BS определял кишечное кровотечение всего за 20 минут - обычным биосенсорам на это требовались часы. Платформа не вызывала иммунного ответа и не приводила к побочным эффектам, что делает ее перспективной основой для безопасных и неинвазивных методов диагностики.

Исследователи считают, что такие гелевые "капсулы-детекторы" могут стать новым классом быстрых биомаркеров для мониторинга заболеваний ЖКТ и, в перспективе, основой для терапевтических систем, которые будут не только выявлять проблему, но и реагировать на нее.