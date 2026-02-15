Назван простой способ замедлить старение мозга

Увеличение мышечной массы и снижение уровня скрытого висцерального жира могут заметно замедлять старение мозга. К такому выводу пришли исследователи, представившие данные на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В работе участвовали 1164 здоровых добровольца, которым провели полное МРТ-сканирование тела и мозга. С помощью ИИ ученые рассчитали "возраст мозга" - структурный показатель, отражающий степень возрастных изменений. Выяснилось: люди с большим объемом мышц и низким соотношением висцерального жира к мышечной массе имели более "молодой" мозг, тогда как подкожный жир на этот показатель не влиял.

Авторы подчеркивают, что мышечная масса и висцеральный жир - модифицируемые параметры: тренировки, питание и терапевтические программы могут менять их в нужную сторону. По словам исследователей, такие результаты помогут точнее разрабатывать подходы к профилактике нейродегенеративных заболеваний и даже оптимизировать схемы лечения ожирения, включая препараты GLP-1.