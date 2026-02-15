Названа группа продуктов, повышающая риск развития рака легких

Рацион может играть куда более значимую роль в риске развития рака легких, чем считалось ранее. Международная команда ученых выяснила: характер потребляемых углеводов и их влияние на уровень сахара в крови по-разному связаны с онкологическими рисками. Работа опубликована в журнале The Annals of Family Medicine (AFM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гликемический индекс (ГИ) отражает, насколько быстро углеводы повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ - белый хлеб, сладости, очищенный рис - вызывают резкие скачки глюкозы и инсулина, что может стимулировать воспаление и клеточную пролиферацию.

Гликемическая нагрузка включает и ГИ, и количество углеводов. Высокая ГН обычно связана с рационами, богатыми "качественными" углеводами - фруктами, овощами, цельными злаками, которые содержат клетчатку и медленно повышают уровень сахара.

Ученые проанализировали данные 101 732 участников крупного долговременного исследования. Все добровольцы заполняли подробную анкету о питании при включении в проект в 1993-2001 годах, после чего наблюдались в среднем около 12 лет.

Люди, рацион которых содержал продукты с наиболее высоким гликемическим индексом, имели примерно на 13% более высокий риск развития рака легких, чем те, кто придерживался питания с низким ГИ. У людей с самой высокой гликемической нагрузкой (ГН) риск рака легких, наоборот, был на 28% ниже, чем у тех, кто потреблял меньше всего углеводов.

Авторы отметили, что не количество углеводов важно само по себе, а их источник. Растительные продукты с низким ГИ обеспечивают высокую ГН за счет большого общего объема сложных углеводов - и одновременно снижают воспаление и улучшают метаболизм.