Врач рассказал как не «упустить» начало деменции

У пациентов с деменцией первые симптомы болезни могут проявляться поздно вечером, что затрудняет раннее выявление заболевания. Об этом рассказал невролог Виктор Диас из Университетской больницы Томаса Джефферсона изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, у каждого пятого человека с деменцией встречается так называемый синдром "заходящего солнца" - обострение симптомов в вечернее время. Пациенты могут терять ориентацию, не помнить, где находятся, кто рядом, или как выполнять привычные действия.

Синдром "заходящего солнца" возникает из-за того, что по мере прогрессирования деменции нарушаются функции участков мозга, которые отвечают за восприятие времени, сон, внимание и ориентацию в пространстве.

Ранние проявления синдрома часто возникают задолго до постановки диагноза, но остаются незамеченными из-за легкой степени и кратковременности. Они могут включать легкую спутанность сознания, раздражительность или тревожность по вечерам. Невролог подчеркнул, что появление таких признаков необязательно указывает на деменцию, однако требует внимания, особенно если эпизоды повторяются и сопровождаются нарушением сна.