Ученые создали «живые компьютеры» из клеток мозга

Пока разработчики ИИ обсуждают пределы нынешней технологической волны, в научном сообществе набирает силу совершенно иной подход - использование живых человеческих нервных клеток в качестве вычислительного оборудования. Первые биокомпьютеры уже умеют распознавать простые звуки и даже играть в Pong, однако их возможности остаются минимальными. Тем не менее интерес к направлению стремительно растет. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты с выращенными нейронами ведутся давно. Уже почти полвека клетки мозга размещают на массивах электродов, чтобы изучать их реакцию на различные стимулы. В начале 2000-х появились первые попытки наладить двустороннюю связь между нейронами и электроникой, но развитие направления замедлилось - до появления мозговых органоидов.

В 2013 году ученые показали, что стволовые клетки способны самоорганизовываться в объемные структуры, напоминающие ранние стадии развития мозга. С тех пор органоиды стали широко использоваться в фармакологии и биомедицине. Их активность пока далека от настоящей нейронной сети человека: паттерны остаются примитивными.

Перелом наступил в 2022 году, когда компания Cortical Labs продемонстрировала культуру нейронов, способную обучаться игре в Pong. Эффект был скорее медийным - в частности из-за использования словосочетания "воплощенная чувствительность", которое многие нейробиологи посчитали необоснованным и этически некорректным. Спустя год появилось термин "органоидный интеллект" - звучный, но вводящий в заблуждение, поскольку никакого родства с ИИ в привычном смысле пока не существует.

Пока говорить о "разумности" таких систем преждевременно: современные органоиды демонстрируют лишь простейшую адаптацию, не имея никаких признаков высших когнитивных функций. Основная задача ближайших лет - научиться стабильно воспроизводить опыты, увеличивать масштабы моделей и находить для них практические задачи. Вероятные применения включают токсикологию, моделирование эпилептических приступов и изучение воздействия химических веществ на формирующуюся нервную систему.

Этическая повестка развивается медленнее технологий. Действующие биоэтические нормы ориентированы на органоиды как биомедицинские модели, но не как элементы вычислительных систем. Ученые призывают обновить правила, поскольку коммерческое внедрение идет быстрее, чем создание механизмов контроля.

Сегодня биокомпьютеры остаются в зачаточном состоянии, однако скорость развития области показывает - разговоры о сознании, правах и ответственности в отношении биологических вычислительных структур могут стать актуальными гораздо раньше, чем мы ожидаем.