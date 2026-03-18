Названы особенности головных болей, связанных с опухолью мозга

Головная боль, связанная с опухолью мозга, обычно не проходит после приема обезболивающих и может усиливаться по утрам или при наклонах головы. Об этом предупреждают медики британской благотворительной организации The Brain Tumour Charity.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, их комментарий приводит издание Daily Mirror.

По словам экспертов, головные боли при опухоли мозга часто сопровождаются симптомами, связанными с повышением внутричерепного давления. Среди них - необъяснимые приступы тошноты и рвоты, а также головокружение.

"Опухоли мозга могут также влиять на работу нервной системы. В результате у человека могут появляться слабость, онемение или покалывание на одной стороне тела. Иногда возникают проблемы с равновесием и координацией движений, а также нарушения речи или зрения", - отметили эксперты.

Врачи отмечают, что особое внимание стоит обратить на изменения зрения. Тревожными сигналами могут быть потемнение в глазах, двоение предметов или выпадение части поля зрения. В таких случаях специалисты рекомендуют как можно быстрее обратиться к врачу.

Опухоли головного мозга могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. К наиболее распространенным относятся глиомы, менингиомы и опухоли гипофиза. В зависимости от типа и расположения они могут по-разному влиять на работу мозга и вызывать различные неврологические симптомы.

Эксперты подчеркивают, что подобные признаки не всегда означают наличие опухоли, однако их сочетание и нарастающий характер требуют медицинской проверки. Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения.