https://news.day.az/officialchronicle/1429536.html Фатма Саттарова награждена орденом "Истиглал" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фатма Саттарова награждена орденом "Истиглал" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фатмы Гусейн гызы Саттаровой орденом "Истиглал" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджана.
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