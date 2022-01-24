Фатма Саттарова награждена орденом "Истиглал"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фатмы Гусейн гызы Саттаровой орденом "Истиглал" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.