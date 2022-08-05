Президент Ильхам Алиев: За период почти в два года Армения не выполнила своих обязательств в рамках заявления от 10 ноября

За период почти в два года Армения не выполнила своих обязательств в рамках заявления от 10 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

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