https://news.day.az/officialchronicle/1485012.html Президент Ильхам Алиев: За период почти в два года Армения не выполнила своих обязательств в рамках заявления от 10 ноября
Президент Ильхам Алиев: За период почти в два года Армения не выполнила своих обязательств в рамках заявления от 10 ноября
За период почти в два года Армения не выполнила своих обязательств в рамках заявления от 10 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
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