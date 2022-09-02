https://news.day.az/officialchronicle/1492277.html Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не приспосабливались к политике наших крупных соседей
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не приспосабливались к политике наших крупных соседей
Мы никогда не приспосабливались к политике наших крупных соседей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на 48-м Международном форуме в Черноббио в Италии.
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