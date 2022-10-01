Президент Ильхам Алиев: Проект IGB сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы

Проект IGB сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 октября на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

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