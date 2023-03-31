https://news.day.az/officialchronicle/1551257.html Президенту Ильхаму Алиеву будет представлен один из первых электромобилей Togg
Президенту Ильхаму Алиеву будет представлен один из первых электромобилей Togg
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву будет представлен один из первых электромобилей Togg турецкого производства.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на государственном телевидении.
"В понедельник мы доставим автомобиль Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который разместил первый заказ. А второй автомобиль будет представлен Президенту Ильхаму Алиеву", - сказал турецкий министр.
Напомним, что автомобили Togg были продемонстрированы в декабре 2019 года.
При разработке автомобилей особое внимание уделялось тому, чтобы сделать их полностью безвредными для окружающей среды.
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