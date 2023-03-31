Президенту Ильхаму Алиеву будет представлен один из первых электромобилей Togg

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву будет представлен один из первых электромобилей Togg турецкого производства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на государственном телевидении.

"В понедельник мы доставим автомобиль Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который разместил первый заказ. А второй автомобиль будет представлен Президенту Ильхаму Алиеву", - сказал турецкий министр.

Напомним, что автомобили Togg были продемонстрированы в декабре 2019 года.

При разработке автомобилей особое внимание уделялось тому, чтобы сделать их полностью безвредными для окружающей среды.