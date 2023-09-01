Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 миллиона манатов Управлению мусульман Кавказа
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 миллиона манатов Управлению мусульман Кавказа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется в целях сохранения и дальнейшего развития религиозных ценностей в Азербайджанской Республике из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Управлению мусульман Кавказа 1,0 (один) миллион манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.
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