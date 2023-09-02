Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана наделено новыми полномочиями.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в "Положение о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики", внесенном сегодняшним указом Президента Ильхама Алиева.

Министерство будет осуществлять тарифную политику по вопросам, относящимся к соответствующей сфере, за исключением случаев, определенных Президентом Азербайджанской Республики.

Существующие тарифы и плата за услуги сохраняют свою юридическую силу до утверждения министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики новых тарифов и платы за услуги.