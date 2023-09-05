Президент Ильхам Алиев принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений

5 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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