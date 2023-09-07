https://news.day.az/officialchronicle/1595815.html Создается ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Azərsilah"" - Указ
Создается ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Azərsilah"" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Закрытого акционерного общества "Оборонно-промышленный холдинг "Azərsilah"" и внесении изменений в "Положение о министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 27 сентября 2006 года № 462.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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