Создается ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Azərsilah""

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Закрытого акционерного общества "Оборонно-промышленный холдинг "Azərsilah"" и внесении изменений в "Положение о министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 27 сентября 2006 года № 462.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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