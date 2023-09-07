Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике

Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений "Баку-2023".

"Неслучайно, что за последние несколько лет я совершил многочисленные визиты в страны, входящие в организацию. Главы государств и правительств стран-членов организации также совершили многочисленные визиты в Азербайджан, в этом году также намечаются визиты. То есть это еще раз показывает, что мы на правильном пути", - отметил глава государства.