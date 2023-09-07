Президент Турецкой Республики Северного Кипра поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я рад, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на прошедшем в Баку заседании Организации тюркских государств, что на мероприятиях в Азербайджане будет развеваться флаг Турецкой Республики Северного Кипра. Я хотел бы поблагодарить Президента Ильхама Алиева за его заявления и надеюсь, что наше братство и сотрудничество будут длиться вечно. Желаю, чтобы наши отношения с Азербайджаном продолжали развиваться", - сказал Татар, передает Day.Az.

Отметим, что выступая сегодня на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений "Баку-2023", Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал, что на нашем мероприятии должен и будет развеваться флаг и Северного Кипра.

"Сегодня впервые среди нас присутствует и представитель Северного Кипра. Хочу особо поприветствовать наших тюркских братьев из Северного Кипра. Министр представлен здесь в качестве наблюдателя, но в то же время со своим флагом. Конечно, на нашем мероприятии должен и будет развеваться флаг и Северного Кипра. Азербайджан всегда был рядом с нашими братьями, объединенными во всем тюркском мире, и очень отрадно, что на последнем Саммите Северный Кипр был избран наблюдателем в Организации тюркских государств. Сердечно поздравляю всех наших тюркских братьев по этому случаю. Это еще раз демонстрирует наше единство, еще раз демонстрирует нашу волю. Это говорит о том, что мы находимся и всегда будем находиться рядом друг с другом на пути справедливости", - сказал глава государства.