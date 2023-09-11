https://news.day.az/officialchronicle/1596891.html В Исмаиллы будет улучшено обеспечение населения питьевой водой - Распоряжение
В Исмаиллы будет улучшено обеспечение населения питьевой водой - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой в Исмаиллинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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