В Исмаиллы будет улучшено обеспечение населения питьевой водой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой в Исмаиллинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.