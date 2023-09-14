https://news.day.az/officialchronicle/1597678.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО
14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл с визитом в Таджикистан для участия в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и другие официальные лица.
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