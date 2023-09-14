Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл с визитом в Таджикистан для участия в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и другие официальные лица.