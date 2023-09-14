Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно работает над расширением возможностей своей Cудостроительной верфи

Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

"Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей Cудостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10 - 15 в год", - подчеркнул глава государства.