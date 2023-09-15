Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана увеличен с 893 000 000 до 980 700 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.