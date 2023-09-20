Президент Ильхам Алиев принял председателя правления BP

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления компании BP Хельге Лунда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече присутствовали исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл и бывший главный исполнительный директор компании лорд Джон Филип Браун, участвовавший в подписании "Контракта века" 20 сентября 1994 года.

Новость обновляется