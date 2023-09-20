https://news.day.az/officialchronicle/1599599.html Президент Ильхам Алиев принял председателя правления BP - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления BP - ФОТО
20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления компании BP Хельге Лунда.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече присутствовали исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл и бывший главный исполнительный директор компании лорд Джон Филип Браун, участвовавший в подписании "Контракта века" 20 сентября 1994 года.
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