Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мальдив

Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному Президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу поздравительное письмо по случаю его избрания на этот пост.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Муиззу,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Мальдивской Республики.

Верю, что совместными усилиями азербайджано-мальдивские дружественные отношения будут и дальше развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа", - говорится в письме.